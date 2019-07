Ancora una vittima nei terreni del potentino. 77enne perde la vita schiacciato dal suo trattore a Teana

Ancora una vittima nelle terre lucane. L’ennesima di questa stagione. Un uomo di Teana, di 77 anni, è morto dopo un incidente in un terreno agricolo con il suo trattore, in località “Monte”. L’uomo, ad ora di pranzo, per motivi ancora in fase di accertamento, era alla guida del trattore, che si è ribaltato e lo ha schiacciato. Il corpo è rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo. Sul posto immediato l’intervento di una eliambulanza del 118 Basilicata Soccorso, dei Vigili del Fuoco per estrarre il corpo e dei carabinieri della stazione di Chiaromonte, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Sono quattro ad oggi le vittime in Basilicata in due mesi, tra coloro i quali stavano svolgendo lavori in campagna. La salma si trova al momento all’obitorio di Chiaromonte, in attesa del nulla osta del magistrato di turno. Sgomento all’interno della piccola comunità di meno di 600 anime situata all’interno del Parco Nazionale del Pollino per la morte del 77enne.

