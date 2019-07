A Picerno, dal Piano della Nevena al Monte Li Foj, l’Ecotrail per i podisti. Appuntamento al 28 luglio

E’ in programma domenica 28 luglio l’iniziativa “Ecotrail Li Foj” di Picerno, podisti per natura, con due percorsi per la corsa di 11 e 15 km e la camminata da 5 km. L’evento si svolgerà nell’area di Monte Li Foj a Picerno, con partenza presso il Piano della Nevena. L’invito è rivolto a tutti gli appassionati del podismo e della natura ma anche a coloro che vogliano tuffarsi e mettersi alla prova con una nuova esperienza emotivamente e fisicamente segnante. La quota di iscrizione è di € 10 per percorso 11/15 km ed è comprensivo di: pacco gara, due ristori con acqua e sali e due con sola acqua di sorgente d’alta quota. Alla fine dell’iniziativa, si terrà un seminario sui benefici della corsa e sulla giusta alimentazione, seguiranno le premiazioni e il buffet. L’iniziativa è stata promossa dall’A.S.D Picerno Run, con la partecipazione de “Il Riccio” e il patrocinio del Comune. Tutte le info e il regolamento sono disponibili sull’evento Facebook al seguente link cliccando qui.

Claudio Buono