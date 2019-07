Cinemadamare, a Sant’Angelo Le Fratte il miglior film della Weekly Competition è “Happy Morning”

Il premio come “Miglior Film” della Weekly Competition di Cinemadamare 2019 a Sant’Angelo Le Fratte va al regista Mathias Adonis dal Cile con il film “Happy Morning”, che si è piazzato primo tra tutte le opere proiettate, che guadagna così anche il diritto a partecipare gratuitamente alla 76esima edizione della mostra del Cinema di Venezia (oltre che ad una borsa di studio presso il Centro Sperimentale di Cinematografia). Si conclude così la prima delle quattro settimane del tour lucano del “più grande raduno internazionale di filmmaker”, diretto da Franco Rina. L’attività degli 84 giovani cineasti, provenienti da 57 Paesi diversi, ha confermato tutte le aspettative artistiche della settimana santangiolese: i film prodotti sono stati 23, a testimonianza del grande talento dei filmmaker di Cinemadamare, e dell’entusiastica collaborazione dell’Amministrazione comunale e del sindaco Michele Laurino, con la partecipazione corale di tutta la popolazione che praticamente per sei giorni ha vissuto sui tanti set allestiti nel pittoresco centro storico. “Io insieme a tutti gli altri assessori e ai concittadini, ho voluto fortemente, per la seconda volta, la carovana di Cinemadamare a Sant’Angelo Le Fratte – commenta il sindaco al termine delle proiezioni –sull’onda di quanto già avvenuto nel 2017 quando per la prima volta questa importante kermesse è arrivata da noi. Sono convinto che il format di Cinemadamare sia quanto di più innovativo si possa immaginare nel settore del cinema sperimentale e della formazione professionale per l’audiovisivo”. Nel corso della notte di proiezioni, che è coincisa anche con la Notte Bianca a Sant’Angelo, sono stati assegnati anche i premi speciali relativi ai film in competizione: Miglior Attore/Attrice a Sergio Cutrona dall’Italia in “Scacco”; Miglior Fotografia a Elis Faber dalla Svezia per il film “Scacco”; Miglior Montaggio per Mathias Adonis dal Cile per il film “Happy Morning”; Miglior Produttore a Macarena Delucchi dall’Uruguay per il film “Holy Water” e Miglior Sceneggiatura a Luca De Benedetti dall’ Italia per il film “Scacco”. “Forti del bottino dei film prodotti a Sant’Angelo le Fratte –spiega Franco Rina- ci prepariamo a vivere altre tre settimane di Cinemadamare sul nostro territorio lucano: a Nova Siri al 4 al 10 Agosto, a Matera dall’11 al 16 Agosto, e nel nostro capoluogo Potenza per tre giornate di eventi speciali dal 17 al 19 Agosto. Per il 17esimo anno consegutivo –conclude Rina- la soddisfazione più grande per noi che organizziamo CDM è quello di vedere giovani filmmaker lucani lavorare da pari a pari con loro colleghi e coetanei provenienti da tutto il mondo e per un mese decidono di fare cinema nella nostra regione”.