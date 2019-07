Tante novità a Satriano di Lucania dopo il consiglio comunale. Istituite commissioni e approvati diversi regolamenti

E’ stato un consiglio comunale che in conclusione ha portato tante novità, quello che si è tenuto lunedì sera a Satriano di Lucania, nella sala consiliare. Convocato dal sindaco, Umberto Vita, si è discusso di ben dieci punti. Tante, come detto, le novità. A partire dall’istituzione di nuove commissioni e della figura del presidente del consiglio, oltre al recupero di una somma rientrante nel “Piano Operativo Val d’Agri”, per un totale di 22mila euro, che fino ad oggi non era stata recuperata. Ma partiamo con ordine. Al primo punto c’è stata la presa d’atto delle linee programmatiche di mandato. A seguire il consiglio ha approvato il regolamento per la disciplina delle videoriprese e trasmissione in diretta streaming, sul web, delle sedute del consiglio comunale. Poi le modifiche allo statuto comunale che, come sottolineato dal primo cittadino, non si metteva mano da 18 anni. Tra le novità, la nascita della Consulta dei Disabili (che sarà composta da amministratori, disabili, parti sociali e familiari dei disabili), la Consulta degli Emigranti, la Consulta degli ex sindaci, un modo anche per confrontarsi e scambiarsi idee. Inoltre è stato istituito il Consiglio Comunale dei Bambini e la Commissione Pari Opportunità. Il consiglio ha iniziato a ragionare anche su ciò che sarà il regolamento degli impianti sportivi, con l’obiettivo di abbassare i costi e realizzare un impianto di efficientamento energetico sulla tribuna. Non veniva toccato dal lontano 1967 il regolamento di Polizia Rurale, con i cittadini che dovranno pulire gli spazi antistanti le proprietà. Approvate anche le modifiche al regolamento per la gestione dei beni comuni, in particolare per gli edifici. Come detto, recuperati i 22 mila euro dal vecchio Piano Operativo Val D’Agri: verranno utilizzati 6mila per lavori dalla guardia medica e 16mila per il centro storico. Per quanto riguarda l’ufficio di staff del sindaco, chi vorrà collaborare dovrà farlo a titolo gratuito, così come il presidente del consiglio comunale. Da segnalare anche le dimissioni, per motivi personali, di Emanuele Sileo, del gruppo “Lista per Satriano”, lista civetta che siede tra i banchi dell’opposizione ma che sostiene la maggioranza. Al suo posto entra Rossella Langone. “E’ stato un mese intenso, grazie al supporto di tutti e agli uffici comunali – ha dichiarato il sindaco, Umberto Vita – siamo subito riusciti a modificare diverse cose. Così diamo voce e partecipazione a tutti, anche dall’estero. Soddisfatto per l’approvazione dei regolamenti e l’istituzione delle varie consulte. Dopo un mese di lavoro ci riteniamo soddisfatti. Come detto in campagna elettorale, vengono prima le regole e poi le azioni politiche e programmatiche. Adesso continuiamo a lavorare per Satriano”.

Claudio Buono