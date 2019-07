Ritorna “La Bella Stagione di Tito”. Numerosi eventi estivi fino a settembre

Ritorna “La Bella Stagione”, il cartellone estivo del comune di Tito, organizzato in collaborazione con le associazioni e gli operatori culturali locali. Musica, natura, tradizioni e sport sono gli elementi dell’estate titese

Si parte con le letture al tramonto (10 luglio, 13 agosto), organizzate dall’associazione Sotto il Castello e che porta quello che è il punto di lettura dedicato ai più piccoli, “Cuore di inchiostro”, fuori dalle mura della Biblioteca Comunale. Sempre l’associazione Sotto il Castello, il 23 luglio, alle ore 19, festeggerà il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna con un percorso sensoriale in Villa della Costituzione Italiana. Il 14 luglio, invece, si concluderà la mostra Wiki Loves Basilicata ospitata all’interno del Palazzo Laurini, con un incontro sulle opportunità turistiche di Tito e del sito archeologico di Satrianum. Non mancheranno gli appuntamenti che ormai rappresentano una certezza dell’estate titese. Dal 20 al 28 luglio, spazio alla spiaggia di Piazzale Asunciòn per la quarta edizione del torneo di beach volley e foot volley, organizzato dai ragazzi dell’Asd Twister. Il 1 agosto, invece, la storia rivive sulla Torre di Satriano in Tito, con la rievocazione storica organizzata dalle associazioni Anspi e Memorìa, in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici. Come di consueto, la Torre di Satriano in Tito sarà lo scenario del tradizionale appuntamento della notte di San Lorenzo, il 10 agosto, con la musica della cover band dei Queen, organizzato dalle associazioni Attivati e Memorìa.

Altro appuntamento tanto atteso è quello della sesta edizione di “Conquistadores”, la caccia al tesoro organizzata dall’associazione Titesemente che dal 2 agosto subbuglierà le vie del paese. Spazio anche alla natura e alle nostre tradizioni con la tradizionale Festa degli Orti, domenica 11 agosto, organizzata dall’associazione Ricrea che, quest’anno, dedicherà un evento anche agli a amici a 4 zampe con la sfilata del 13 luglio, alle ore 17, presso l’area sgambettamento cani del Parco Benessere,e un evento teso alla valorizzazione del fiume Noce, con la 1 pesca della trota il 18 agosto. Il Parco del Benessere sarà anche lo scenario della prima Notte Bianca dello Sport, il 24 agosto, sempre a cura dell’associazione Ricrea. Spazio allo sport anche domenica 25 agosto, con la festa giallo rossa della Polisportiva Tito, anticipata, nella mattinata, dal primo expo di moto Vespa, realizzato dal Be Happy. Non mancheranno anche spunti di riflessione con lo spettacolo teatrale “Il Gigante. La vita nel carbone”. Una storia di scelte, fabbriche e sud, che Andrea Martina e Giuseppe Fiorante porteranno in scena il 12 agosto presso la villa comunale di Tito Scalo, doce, il 30 agosto, si esibirà il campione di organetto Salvatore Pace con tanti altri artisti.

Il comitato di quartiere di via San Vito, invece, animerà la giornata del 23 agosto con la seconda festa di quartiere. Mentre gli amanti del burraco potranno ritrovarsi il 26 agosto, in Piazzale Asunciòn, per un torneo sotto le stelle. Il 31 agosto e il 1 settembre, invece, ritorna il tradizionale appuntamento nel centro storico con il percorso enogastronomico “Centro in Tavola” che quest’anno, nel pomeriggio del 1 settembre, vedrà le proprie vie percorse dai corridori della prima Stratitese, la corsa amatoriale organizzata dall’associazione Ricrea. A chiudere l’estate ci penseranno le tradizionali feste patronali del 6-7-8 settembre, la festa della famiglia comunitaria il 15 settembre organizzata dall’Anspi e la Giornata del Camminare dell’associazione La Cordata.

“Il grazie, come sempre, va alle numerose associazioni ed operatori culturali che animano il nostro territorio e lo tengono vivo non solo nel periodo estivo ma nel corso di tutto l’anno. Quest’anno si consolidano appuntamenti ormai attesi dalla cittadinanza soprattutto da parte dei più giovani. Proseguiremo nel lavoro di sostegno alle numerose iniziative ma anche nel lavoro di facilitare e agevolare una collaborazione maggiore tra i vari soggetti associativi. Solo lavorando insieme si riesce a dare una maggiore qualità e costanza all’offerta culturale e di animazione territoriale”.