Emergenza sangue, l’appello arriva da Potenza dall’Avis: “Non restate indifferenti, c’è bisogno di sangue 0 RH + e piastrine”

Il centro trasfusionale di Potenza ha comunicato questo stato di emergenza del sistema trasfusionale lucano. “Abbiamo bisogno di sangue, in particolar modo 0 Rh positivo e negativo e piastrine. Non restiamo indifferenti! La carenza di unità ematiche che da qualche anno caratterizza i periodi estivi rende necessario un aumento delle donazioni. Il mancato approvvigionamento delle giuste quantità di unità ematiche, infatti, comporterebbe inevitabilmente una crisi del sistema sanitario, essendo il sangue e i suoi derivati necessari nella cura di molte malattie oncologiche, in chirurgia, nei trapianti, nelle gravidanze, nei servizi di primo soccorso, ecc. L’Avis invita pertanto i donatori a recarsi negli altri giorni presso il centro trasfusionale dell’Ospedale San Carlo o presso il Centro di Raccolta Regionale in Largo Don Uva a Potenza oppure a partecipare domenica 21 alla giornata di donazione di sangue intero presso la propria sede. L’appello è esteso anche a coloro che non sono donatori e che potrebbero diventarlo. Si ricorda che per candidarsi a diventare donatore si deve avere tra i 18 e i 65 anni di età, peso non inferiore ai 50 chilogrammi e stato di salute buono.