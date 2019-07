Potenza, concluso un importante progetto di scambio culturale con ragazzi provenienti dalla Spagna

Si è svolto a Potenza, per una settimana, uno scambio culturale europeo che ha visto la presenza di un folto gruppo di ragazzi provenienti da diverse città della Spagna. Il progetto denominato “Green Sport For Sustainable Society” è stato promosso dall’associazione sportiva LaboFit di Potenza, è arrivato terzo all’Agenzia Nazionale Giovani ed è in lizza per essere uno tra i migliori d’Europa. L’obiettivo era promuovere diverse metodologie di apprendimento e azioni volte a tutelare l’ambiente utilizzando risorse ecosostenibili, tutto attraverso la cultura dello sport. Uno dei risultati ottenuti è stato la costruzione di una Green Gym, una palestra verde, sul parco fluviale del Basento attraverso l’utilizzo di materiali di riciclo e con un minor impatto ambientale. Il presidente Vito Genovese si dice “soddisfatto della riuscita del progetto è pronto già a nuove sfide che porteranno la città di Potenza ad una crescita sociale e sportiva”.