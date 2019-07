Tragedia nel mare lucano. A Metaponto un giovane muore annegato

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata oggi pomeriggio a Metaponto, nota località balneare lucana. Un ragazzo di origini Kosovare, che era residente in Puglia, ad Altamura, è morto annegato in mare. Una tragedia che si è consumata in un’area dove in quegli attimi non c’era tanto affollamento. Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118 “Basilicata Soccorso”, che nonostante ogni tentativo di rianimare il giovane, non hanno potuto altro che constatarne la sua morte. Sul posto anche i Carabinieri.

Redazione