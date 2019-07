“Pignola in Blues”, ecco la 23^ edizione: blues, birra e tante novità. Appuntamento il 19, 20 e 21 luglio

Pignola si prepara all’evento più atteso dagli appassionati di musica. Arriva la XXIII edizione del Pignola in Blues. Appuntamento il week end del 19, 20 e 21 luglio. Il programma è stato presentato nei giorni scorsi presso il ristorante Le Fiamme, nel corso di una serata con menù di carni e musica della Band campana, Alabama Rooster. La prima sera, l’apertura dell’edizione 2019, venerdì 19 luglio, è affidata a Bad Blues Quartet, Tom Attah Band e The Big Blues House. Sabato 20 sarà la volta di Marco Pandolfi Trio e Shanna Waterstown. Chiuderanno domenica 21, Tito Blues Band e Ana Popovic Band. Oltre ai due pilastri della manifestazione, musica e birra, tante novità, a partire dalla location. La nuova piazza, realizzata al posto del campo sportivo, ospiterà il suo primo grande evento e la sua struttura e gli spazi più ampi, hanno permesso all’associazione culturale Cross Roads di pensare ad una tre giorni più ricca ed articolata. Quest’anno infatti, dentro la manifestazione trova spazio un festival dedicato al cibo autentico blues: il “Jambalaya Food Fest”. La jambalaya è un piatto tipico di New Orleans a base di riso, carne e crostacei. Sarà possibile degustarlo insieme ad altri menu e piatti tipici Blues; con assortimento di birre, anche artigianali, bevande, dolci e sfizioserie. Inoltre, Blues Kids Village, uno spazio dedicato ai bambini. Giochi e divertimento all’interno dell’evento con un’area riservata ai piccoli appassionati di blues. Tutti i giorni a partire dalle ore 17.00. Altra novità, la maglietta disegnata per l’occasione dall’artista Giacinto Lagrotta, designer e ritrattista. È possibile prenotarla sul sito www.pignolainblues.it dove è stato creato un link dedicato, e poi ritirarle allo stand dei gadget nelle serate della manifestazione. Per restare sempre aggiornati sull’evento e sulle attività dell’associazione, curiosare tra i video e le foto, oltre al sito, le pagine Instagram e Facebook Cross Roads Pignola in Blues.