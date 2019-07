Blocca un evaso dal carcere per minori a Potenza e lo riporta in carcere. Attestato di Benemerenza al Merito Civile a Nicola Mucci

Consegnato in prefettura l’attestato di Benemerenza al Merito Civile

Blocca un giovane evaso dall’Istituto penale per minori a Potenza e lo riporta in carcere. A Nicola Mucci, protagonista dell’episodio, il prefetto di Potenza Annunziato Vardè ha consegnato oggi in prefettura l’attestato di Pubblica Benemerenza al Merito Civile concesso dal ministro dell’Interno. Nicola Mucci senza alcuna esitazione ha risposto alla richiesta del sovrintendente della Polizia Penitenziaria Francesco Addobbato di coadiuvarlo nella ricerca del fuggiasco e supportarlo nelle operazioni finalizzate alla cattura del detenuto, dall’inseguimento alla cattura e riconsegna al carcere. La motivazione dell’attestato: «Con pronta determinazione, unitamente a un operatore della Polizia Penitenziaria libero dal servizio, riusciva a bloccare la fuga di un detenuto, evaso da un Istituto penale per minori. Chiaro esempio di virtù civiche e di slancio altruistico».