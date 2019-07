Vietri di Potenza, domenica 7 luglio l’invasione dei cavalli per la terza edizione dell’equiraduno

Non solo cavalli, ma anche giochi di società, corsa nel sacco, tiro alla fune e spinta del rotoballe. E’ praticamente tutto pronto a Vietri di Potenza per la terza edizione dell’Equiraduno, organizzata dall’associazione “Agri Horse Vietri” e del gruppo “I Cavalier r La Cuzza”, con il patrocinio del Comune di Vietri di Potenza. In programma domenica 7 luglio, avrà inizio alle ore 8.30, con la colazione e l’iscrizione, oltre al break con l’apebeer al fiume Melandro. Durante la giornata verranno premiati: il cavallo più simpatico, il cavallo più giovane, il cavallo e il binomio più bello. E non mancheranno, come detto in apertura, giochi storici e tradizionali. Nei due anni precedenti è stata registrata una grande partecipazione, e l’evento ha richiamato tante persone, che con i propri cavalli parteciperanno anche dalla vicina Campania. Sarà una giornata da trascorrere immersi nella natura, con i cavalli che attraverseranno boschi e il fiume Melandro, e sarà anche possibile fare un giro in una vera e propria sorta di noleggio su prenotazione. Prima la pausa pranzo, nei pressi dell’agriturismo Melandro di Vietri con prodotti tipici, e poi spazio a giochi e premiazioni immersi nel verde della montagna con vista paese. Tutte le info sono reperibili sulla pagina Facebook “I Cavalier r la Cuzza”.

Per info: 3406616734 (Donato), 3479299715 (Gaetano), 3454207649 (Gerardo), 3493899401 (Daniele), 3791747360 (Rocco) e 3454207649 (Pasquale)

Claudio Buono