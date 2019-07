Tito, sabato 6 luglio nel “Parco Benessere” l’inaugurazione dell’area campetti di gioco dopo i lavori di riqualificazione

Conto alla rovescia a Tito per l’inaugurazione dell’area dei campetti di gioco situata nel “Parco Benessere”, in località Madonna delle Grazie, a conclusione dei lavori riqualificazione. A darne notizia è il sindaco, Graziano Scavone: “Sabato 6 luglio ci sarà l’inaugurazione. Un luogo sottratto al degrado in cui versava da tempo e restituito alla fruizione di grandi e piccini, ai più piccoli abbiamo riservato un campo polivalente a libero accesso in cui potranno praticare minibasket, mini volley, mini calcio. Continuiamo ad investire su un’area a forte vocazione naturalistica, senza colate di cemento. Un ringraziamento alle associazioni locali che prenderanno parte alla giornata inaugurale ed un ringraziamento particolare all’associazione Ricrea per aver offerto la propria disponibilità a gestire l’area in attesa che si individui tramite gara il soggetto gestore. Mi raccomando partecipate equipaggiati con scarpe sportive, ci sarà da divertirsi”. L’appuntamento è per sabato 6 luglio alle ore 20, con la partecipazione delle associazioni titesi.

Claudio Buono