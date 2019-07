Potenza, la Polizia locale ha due nuove auto ibride

Erano presenti il sindaco Mario Guarente e la comandante della Polizia locale Anna Bellobuono alla breve cerimonia di benedizione delle nuove auto in dotazione al Corpo dei vigili di Potenza, officiata dal parroco della Cattedrale don Antonio Savone. Si tratta di due vetture ibride, con l’alimentazione mista benzina ed elettrica “che confermano la volontà dell’Amministrazione di muoversi verso una città e una mobilità sempre più ecosostenibile” ha spiegato il Sindaco. “Riteniamo che i nostri mezzi, così come quelli del Servizio di trasporto pubblico urbano debbano essere sempre meno inquinanti, anche per contribuire a creare una maggiore attenzione dei nostri concittadini ai temi ecologici. L’uso dei mezzi pubblici, la scelta di veicoli a basso impatto ambientale, l’incremento della mobilità ciclopedonale, sono tappe di un percorso che intendiamo attuare nei prossimi anni, favorendo la diffusione di una cultura che voglia e sappia mettere al centro la valorizzazione dell’ecosistema cittadino, che necessita sì di manutenzione pubblica, ma anche alla cura dei potentini”.