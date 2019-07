Nasce la pagina social dedicata alla letteratura lucana

Una pagina Facebook per valorizzare i poeti e gli scrittori lucani. È questo il nuovo progetto creato e curato dall’associazione culturale “Lucanima”, fondata nel 2010, che vuole riportare l’attenzione sul patrimonio poetico e letterario lucano. Da Quinto Orazio Flacco e Isabella Morra fino a poeti come Rocco Scotellaro, Albino Pierro, Leonardo Sinisgalli, Beppe Salvia, Donata Doni e a scrittori e intellettuali come Luigi Settembrini, Carlo Alianello, Pasquale Festa Campanile, fino ai maggiori tra i contemporanei e ai lucani di adozione o elezione come Carlo Levi, Lucanima – fa sapere in un comunicato l’associazione – punta così a valorizzare la letteratura lucana sul più grande social network del mondo, con oltre 30 milioni gli utenti in Italia”. “I social network – spiega la presidente di Lucanima, Mara Sabia – sono il luogo privilegiato dove ormai la maggior parte delle persone si informa e intrattiene relazioni. Solo in Italia Facebook conta oltre 30 milioni di iscritti. Ed è a questo pubblico che vogliamo portare la letteratura lucana, per valorizzare e far conoscere i nostri più grandi autori. Raccontare gli scrittori – prosegue Sabia – significa poi far conoscere luoghi e momenti storici della nostra regione. La pagina Facebook – conclude – è però solo il primo passo. Presto ci apriremo anche ad altri canali social”. (Fonte: Basilicatanet)

Clicca qui per visitare la pagina Facebook “Poeti e scrittori lucani”