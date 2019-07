“Camminando, camminando”, il 14 luglio all’Abbazia di Pierno a San Fele la nuova iniziativa di “Famiglie in Cammino”

Dopo le attività del “Kairos per sposi e fidanzati” con padre Marcello Bonforte ofm di Rieti svoltosi a Maiori (Sa) il 30 e 31 marzo, presso la Casa di Accoglienza “Amici di San Francesco” e la presentazione del libro “Ti penso positivo #lafelicitàèunascelta” dello psicologo e psicoterapeuta dott. Mimmo Armiento dell’associazione “Ingannevole come l’amore” di Manfredonia (Fg), lo scorso 27 aprile a Potenza presso il salone della parrocchia “Beata Vergine del Rosario”, continua il programma dell’associazione “Famiglie in cammino” di Vietri di Potenza, domenica 14 luglio con la proposta del “Camminando, camminando, #abbaziadipierno” un impegno che vedrà le famiglie dell’associazione e di chiunque volesse partecipare, ad approfondire la propria fede e a riscoprire le bellezze della natura attraverso un percorso di trekking sul monte Pierno al ridosso della più famosa Abbazia Mariana accompagnati del rettore p. Alberto. Accedendo al sito www.associazionefamiglieincammino.it l’associazione da appuntamento ai propri amici e simpatizzanti al prossimo 6 settembre per l’incontro con don Luigi Maria Epicoco, sacerdote dell’arcidiocesi de L’Aquila, scrittore e docente di filosofia alla Pontificia Università Lateranense e all’Issr “Fides et ratio” de L’Aquila. Conclude il programma associativo il “The Marriage Course” (TMC) di Alpha Italia, un video corso, in sette incontri, con l’intento di aiutare coppie sposate (anche solo civilmente) o non sposate a rafforzare o rinfrescare il proprio rapporto di coppia. Per informazioni e prenotazioni agli eventi: info@associazionefamiglieincammino.it – cell. 329/7481118