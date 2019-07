“Miss Italia” in Basilicata riparte da Sasso di Castalda. Il 6 luglio verrà eletta “Miss Miluna Ponte alla Luna”

Miss Italia in Basilicata parte da Sasso di Castalda in provincia di Potenza. Verrà eletta “Miss Miluna Ponte alla Luna” in occasione dell’evento nazionale di WR-S Kettlebell Race che si terrà sabato 6 luglio presso lo storico giardino dell’ accorsato ristorante Conte D’Aragona di via Roma

Una partenza da brivido per le aspiranti miss che avranno l’occasione anche di sfidare se stesse semmai percorrendo il ponte più lungo d’ Europa a passerella d’assi, una campata unica di ben 300 metri sospesi nel vuoto a 120 metri di altezza dal torrente sottostante. La selezione provinciale con l’elezione della Miss Miluna Ponte alla Luna inizierà alle ore 20.30 di sabato 6 luglio e sarà presente anche come madrina Sofia Marilù Trimarco che lo scorso anno fu insignita del titolo e partecipò successivamente alle prefinali nazionali di Jesolo. A valutare le aspiranti reginette ci sarà una giuria d’eccezione formata tra gli altri da sportivi: Gianluca Gugliotti, Michele Maiullari, Francesco Curini, Danilo Berardocco, Luciano Melchionda decenti della Warriors Training Academy, accademia internazionale specializzata functional training. Il wta system è un sistema di allenamento basato su un metodo scientifico che prepara ogni atleta o professionista in ogni contesto sportino, estetico ed operativo. Quest’anno il tour di Miss Italia in Basilicata, organizzato dall’unico agente esclusivista Nicola Santulli, assume un sapore particolare non solo per l’edizione numero 80 del concorso nazionale ma anche perché in concomitanza dei festeggiamenti di Matera Capitale Europea della Cultura. Ad oggi le iscritte, ragazze dai 18 ai 30 anni, risultano quasi 100 distribuite tra le province di Potenza e Matera e dalle regioni limitrofe. Le iscrizioni al tour in Basilicata sono aperte per tutto il periodo estivo, basta registrarsi sul sito www.missitalia.it.