Albergo diffuso a Vietri di Potenza, il progetto prende il via. Le prenotazioni già per agosto

Si parte ufficialmente a Vietri di Potenza con il progetto “Albergo diffuso-Borgo albergo”, promosso dal Comune con la collaborazione della Pro-Loco. Da oggi tutti i vietresi proprietari di immobili possono manifestare il proprio interesse a partecipare al progetto, in modo da poter inserire il proprio immobile disponibile all’interno di un apposito portale web e sui principali circuiti di prenotazione on-line, per metterli a disposizione dei turisti che vorranno trascorrere le vacanze a Vietri di Potenza. E’ questo un importante punto del programma elettorale che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Christian Giordano, ha realizzato, grazie alla collaborazione della Pro-Loco e di diversi volontari. I privati (anche le strutture già attive) che aderiranno saranno inoltre guidati nell’avvio e nella gestione dei servizi. Il progetto coinvolgerà anche le associazioni, le attività commerciali e tutte le altre strutture ricettive. A breve sarà possibile prenotare già in occasione degli eventi in programma per l’estate e per tutto il periodo estivo. “Il nostro programma politico – ha sottolineato il sindaco Giordano – si pone l’obiettivo di voler rendere più attrattivo, dal punto di vista turistico, il nostro paese, per offrire, specie ai più giovani, prospettive lavorative concrete e stimoli a restare nella comunità di origine. Il nostro territorio possiede potenzialità evidenti, spesso inespresse, che potrebbero essere utili ad avviare percorsi di sviluppo per il sostegno al reddito locale”. Questo progetto per la comunità residente ha quindi una occasione reale per manifestare il proprio interesse a sostenere l’impegno dell’amministrazione nella realizzazione di un programma turistico strutturato, capace di incrementare l’afflusso turistico nel nostro territorio. “Come amministrazione comunale – ha aggiunto Giordano – intendiamo puntare sul patrimonio edilizio esistente per realizzare un albergo diffuso nel territorio, garantendo ai privati partecipanti servizi centralizzati. Invito pertanto tutti i cittadini in possesso di immobili utili al progetto a manifestare la propria disponibilità a trasformare dette abitazioni in piccole strutture ricettive da comprendere nel progetto “albergo diffuso””. È possibile manifestare il proprio interesse entro il 12 luglio 2019, inviando una mail a ufficiostampa@comune.vietridipotenza.pz.it, ovvero rivolgendosi agli addetti presso la biblioteca comunale in via Rocco Scotellaro, ai quali sarà possibile richiedere maggiori informazioni sulla realizzazione del progetto e sul ruolo dei privati cittadini. L’iniziativa rientra nel brand “La Porta della Lucania”, che prevede nuove iniziative in materia di turismo sul territorio.

comunicato stampa