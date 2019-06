Potenza, all’UniBas il primo laureato rifugiato. E’ Shamsur, 30enne pakistano

Il suo più grande desiderio è continuare a studiare. Shamsur Rehman, 30 anni, del Pakistan, è il primo laureato dei cento che in tutta Italia hanno vinto le borse di studio per “titolari di protezione internazionale” messe a disposizione dal progetto sostenuto dalla Crui, dal ministero dell’Interno e dall’Andisu (Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario). Ha conseguito la laurea in Scienze e tecnologie alimentari all’Università della Basilicata, nel campus di Macchia Romana di Potenza. Si è commosso Shamsur nel ritirare la permagamena durante il primo “Graduation day” dell’ateneo lucano, la giornata dei laureati dell’anno accademico 2017/2018 la cui cerimonia ufficiale si è svolta davanti alla sede del Comune di Potenza, in piazza Matteotti,con tanto di tocco del cappello in stile università americane. Shamsur Rehman è arrivato in Italia nel 2015 con lo status di rifugiato e la laurea in Scienze della nutrizione alla Khyber Pakhtunkhwa Agricultural University di Peshawar. Attualmente vive ancora in Basilicata, nel metapontino (Matera), dove lavora come tecnologo alimentare e svolge altre attività saltuarie.

(Fonte: articolo di Anna Martino su Repubblica)