La Ferrero premia gli anziani. Quasi 120 dipendenti da Balvano per la cerimonia tenutasi ad Alba

Si è tenuta ad Alba, in Piemonte nella provincia di Cuneo, la 47^ cerimonia di premiazione degli anziani lavoratori della Ferrero, una delle industrie dolciarie più grandi del mondo. Si tratta di un appuntamento tradizionale, un’occasione per celebrare un sistema di valori profondi in cui la famiglia Ferrero crede e in cui tutto il gruppo si riconosce. Come ogni anno, quello in terra piemontese è stato un appuntamento molto sentito. L’iniziativa è anche il simbolo di un legame forte e positivo tra la famiglia Ferrero e tutti i lavoratori dell’azienda, che ha sede anche in Basilicata, a Balvano. Proprio dalla terra lucana hanno raggiunto Alba circa 120 dipendenti dello stabilimento situato nel territorio balvanese. L’iniziativa è nata oltre un quarantennio fa grazie ad una relazione costruita dai principi della Ferrero, legati al lavoro e alla persona. Da qui si è creato e si è rafforzato lo spirito dell’azienda e il legame con il personale. Insieme ai dipendenti di Balvano, sono saliti sul palco della Fondazione di Alba -dove si è tenuta la cerimonia- altri 750 dipendenti, per un totale di 868 premiati. Nel dettaglio, il gruppo Ferrero ha premiato: 375 per i 25 anni di attività, 243 per i 30 anni, 200 per i 35 anni e 50 per i 40 anni. Per l’occasione, sono state conferite anche le borse di studio che la “Fondazione Ferrero” ha voluto assegnare ai figli dei dipendenti e degli anziani pensionati. Alla cerimonia presenti anche la signora Maria Franca, Giovanni Ferrero, la moglie Paola e Luisa Strumia Ferrero. (fonte foto: La Stampa)

Claudio Buono

QUI I NOMINATIVI DI TUTTI I PREMIATI SUDDIVISI PER SEZIONE