Al Burger&Grill il “Tito Summer Music Festival” e la famosa Dune Buggy Band il 6 e 7 luglio

E’ tutto pronto per il “Tito Summer Music Festival”, che si terrà a Tito Scalo dal 3 al 7 luglio presso il locale Burger&Grill, situato in via Giuseppe Saragat, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Durante le serate del festival, è in programma anche l’esibizione di una nota band, la Dune Buggy Band (il 6 e 7 luglio) che gli amanti di Bud Spencer e Terence Hill conoscono molto bene. Nel locale già nei mesi scorsi si sono tenute iniziative molto carine e partecipate, come “Man vs BB & G”, una vera e propria sfida per chi mangia più carne. Adesso arriva una nuova manifestazione, che prenderà il via il 3 luglio, con la presentazione delle band in serata. Poi il 4 le esibizioni: si esibiranno Viva Voce, Darko Rossi Show, Tommaso Castronuovo e Kaleido Band. Il 5 luglio ospite sarà Rocco Fiore, poi due giorni davvero eccezionali, con la Dune Buggy Band, che sarà ospite il 6 e 7 luglio nel fantastico e tanto carino locale western Burger&Grill. E’ la prima volta che la Dune Buggy Band sarà al sud Italia per un concerto. O meglio, non hanno mai oltrepassato Firenze in direzione sud. Ed è questa una grande occasione per ascoltarli ed assistere al grande spettacolo. La band è così composta: Davide Stefanon – Bambino (Voce, Chitarra acustica), iovanni Celeste -Trinità (Voce e Chitarra elettrica), Francesco D’Ambrosio – Maestro Coimbra (Voce e Basso), Mel Contino – Paradise (Batteria), Silvia Zatti – Angie (Voce), Francy Selva – Galina (Voce). Provenienti da Torino, farà rivivere tutte le mitiche colonne sonore di Bud Spencer e Terence Hill. Per quanto riguarda il locale, Burger&Grill è una filosofia, una promessa, un posto felice e accogliente, votato al piacere del fast food in chiave slow e genuinamente gourmet. L’iniziativa è promossa in collaborazione con “L’impiccato..e non solo” di Dario Pirrone. Tutte le info sono reperibili sulla Pagina Ufficiale, cliccando qui.

Claudio Buono