Amarimai, fuori i due nuovi video della band lucana per i brani “U Pastor” e “I vulia sta”

Il 2019 segna l’uscita di due nuovi videoclip per Gli Amarimai, diretti e prodotti da CUBO Produzioni. Nell’ottica di salvaguardare e tramandare le tradizioni musicali popolari lucane, obiettivi principali del progetto avviato nel 2006, i video dei due nuovi brani, raccontano di volti, paesaggi e tradizioni. Entrambi ambientati in Val d’Agri, i video suggeriscono emozioni antiche, legate alla convivialità e all’amore per luoghi senza tempo. Il legame col territorio è fortemente sottolineato dalla ferma volontà dei protagonisti di rimanervi, senza cedere alle tentazioni di abbandonare una terra magica e maledetta al contempo. I brani, in cui spiccano i suoni pastorali della zampogna, quelli fieri del fischietto e dell’arpa, risultano un concentrato di ritmo, vitalità e passione. L’uscita dei nuovi video è solo una delle novità di questa stagione per Gli Amarimai, impegnati in spettacoli di piazza in tutta Italia. ESECUTORI: Gli Amarimai: Giovanni Romagnano, Mirco Romagnano, Egidio Tucci, Manuel Lombardi, Manuel Zito, Rocco Lobosco, Rocco Mattia Iovine. Testo “I VULIA STA’” di Davide Ierardi. MUSICISTI: Rossano La Scaleia, Geny Aulicino, Luigi Lopopolo, Rocco Mattia Iovine, Manuel Zito, Davide Ierardi, Simona Luglio, Egidio Tucci, Mirco Romagnano, Rocco Lobosco, Giovanni Romagnano.

Entrambi i brani sono disponibili sul canale YouTube al seguente link, cliccando qui.