Guarente non perde tempo: Potenza ha la sua nuova giunta comunale. Quattro le donne all’interno

Non ha perso tempo il nuovo sindaco di Potenza, Mario Guarente, che ha già formato la squadra di governo. La nuova giunta comunale, infatti, è stata presentata poco fa nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città in piazza Matteotti. Ieri Guarente, infatti, ha firmato il provvedimento numero 89, assegnando così le deleghe le seguenti deleghe assessorili:

Stefania D’OTTAVIO: Attività Produttive – Centro Storico – Cultura

Alessandro GALELLA: Ambiente – Energia – Turismo

Giuseppe GIUZIO: Bilancio – Patrimonio – Programmazione

Patrizia GUMA: Sport – Affari Legali – Sanzioni Amministrative

Marika PADULA: Pari Opportunità – Politiche Giovanili

Giuseppe PERNICE: Viabilità – Servizi Informatici – Sicurezza Ambienti di Lavoro

Ferando Fortunato PICERNO: Potitiche Sociali e Abitative – Bucaletto – Istituti di Partecipazione – Manutenzioni

Alessandra SAGARESE: Pubblica Istruzione – Rapporti con Università

Antonio VIGILANTE: vice sindaco e deleghe all’Urbanistica – Lavori Pubblici – Condono e Ricostruzione

Nel breve intervento seguito alla presentazione il Sindaco ha evidenziato “la giovane età, le capacità e la grande voglia di fare dei nuovi assessori, ai quali è stata data carta bianca affinché procedano nel modo che riterranno migliore per il bene della città”, così come si è soffermato “sul pieno rispetto delle quote di genere per quanto attiene alla composizione della giunta, con una importante componente femminile. Altro elemento che segna un piacevole record per l’attuale amministrazione è, a seguito dell’individuazione dei nuovi assessori, l’ingresso in Consiglio comunale della consigliera più giovane, la ventunenne Ilaria Telesca. Da subito ci metteremo al lavoro per dare concretezza ai dieci punti del programma presentato in campagna elettorale, a cominciare dall’abbattimento delle barriere architettoniche, il rilancio del centro storico, la riqualificazione di Bucaletto, la rimodulazione del trasporto pubblico urbano, la manutenzione del verde, la dotazione dei servizi alle contrade”.

redazione