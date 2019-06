Picerno, si allontanava arbitrariamente e abbandonava il posto di lavoro. Arrestato un medico campano

I Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal Capitano Francesco Manna, in ottemperanza all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, hanno tratto in arresto un medico 69enne, poiché responsabile del reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dai militari della Stazione Carabinieri di Perdifumo che hanno rintracciato e tratto in arresto l’uomo, poiché condannato definitivamente alla pena di mesi 5 di reclusione per i reati appena descritti, commessi a Picerno, nel potentino, nell’anno 2012. Lo stesso, sette anni fa, mentre svolgeva le mansioni di medico di guardia, in più circostanze abbandonava la sede di servizio e si allontanava arbitrariamente, interrompendo di fatto un servizio di pubblica utilità. L’arrestato dopo le formalità di rito è stato associato presso alla casa circondariale di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, per l’espiazione della pena.

(foto d’archivio)