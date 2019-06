50° anniversario dello sbarco sulla Luna. Il 20 luglio a Pietrapertosa iniziativa del comitato “Torrachiani”

In occasione del 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna, il comitato Torrachiani d’intesa con la Pro Loco Pietrapertosana, il Comune di Pietrapertosa e l ‘Associazione Vola, ha organizzato a Pietrapertosa, per il 20 luglio 2019 ore 18.30 presso la Chiesa del Convento di San Francesco, un momento di incontro per ricordare il più affascinante viaggio dell’uomo nello spazio. Per tale occasione chi volesse offrire un manufatto di qualsivoglia materiale (stoffa, legno, ferro, carta etc.) o un prodotto alimentare, anche che abbia ad oggetto la luna, saprà che gli stessi saranno esposti nell’atrio del Convento cosicché, chi vorrà, potrà grazie ad una offerta libera, prenderne possesso. Per la consegna dei prodotti sia deperibili sia non deperibili occorrerà coordinarsi con la Pro Loco Pietrapertosana. Il ricavato sarà donato all’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro). Il comitato ringrazia fin da ora della preziosa collaborazione. Per info e contatti rivolgersi a: Pro Loco Pietrapertosana al numero di cellulare 3208337801. Lo rende noto il presidente del Comitato “Torrachiani”, Chiara Vigna.