Il condottiero e il capitano. Il Picerno riparte da Giacomarro ed Esposito per la Serie C

Dopo aver provveduto all’iscrizione per il campionato di Lega Pro e aver adempito a tutto quanto richiesto, il Picerno inizia ad allestire la squadra che parteciperà per la prima volta tra i professionisti. E’ di questa mattina l’ufficialità di mister Giacomarro e capitan Esposito. Il condottiero siciliano che ha portato la squadra in C e il capitano, vero trascinatore e simbolo della squadra. Si ripartirà da loro. Questa la nota ufficiale della società: “L’AZ Picerno Srl comunica, con grande soddisfazione, di aver raggiunto l’accordo con mister Domenico Giacomarro per la stagione sportiva 2019/2020. Il mister siciliano continuerà quindi a sedere sulla panchina della squadra rossoblù dopo l’intesa trovata a seguito dell’incontro con il direttore generale Enzo Mitro. Insieme a mister Giacomarro, si riparte da un’altra pedina importante, l’uomo simbolo della squadra. Il capitano Emmanuele Esposito, che continuerà a vestire la maglia rossoblù. Il Picerno, quindi, riparte da mister Giacomarro e capitan Esposito, per dare continuità al progetto sportivo già avviato”. La società ora sta lavorando per chiudere trattative importanti, in vista del ritiro della squadra, che si svolgerà a Castelluccio Inferiore, in provincia di Potenza, presso la struttura dell’hotel “Pino Loricato”, dal 13 luglio al 2 agosto. (foto in pagina di Rocco Capece)

redazione