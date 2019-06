Dall’eolico alla rete fognaria. Il gruppo consiliare “Ruoti 2017” incontra i cittadini delle contrade

Il Gruppo Consiliare “Ruoti 2017”, lo scorso Mercoledì 19 Giugno, ha incontrato i cittadini della Contrade Taverna Foj, Toppa di Scioscia, Acqua Bianca e Spinosa. E’ stato un incontro proficuo, afferma il portavoce di “Ruoti 2017” Marco Bellezza, con un’ottima partecipazione da parte dei cittadini. Nell’incontro abbiamo fatto un resoconto dell’attività sin qui svolta in questi primi due anni di mandato ed abbiamo spiegato la scelta operata dal Gruppo “Ruoti 2017” a seguito della rottura consumatasi tra il Sindaco Scalise e Salinardi nella seduta consiliare del 29 Marzo scorso, e di qui presentato il programma politico nato dall’intesa del nostro gruppo con tutti coloro che in concreto hanno dimostrato di volersi distaccare dalla politica portata avanti per decenni nella nostra comunità. Sono state, inoltre, affrontate – prosegue Bellezza – le tematiche relative al completamento dei lavori della rete fognaria ed all’eolico selvaggio che, come ci hanno ribadito nuovamente i cittadini, sta limitando la qualità della vita per i cittadini residenti in prossimità delle pale per la sempre crescente rumorosità. Come Gruppo e con l’interessamento dell’Assessore Franco Gentilesca abbiamo richiesto ufficialmente all’ARPA di intraprendere un’azione di controllo circa la regolarità di tali installazioni compatibilmente con la legislazione vigente. Nei prossimi giorni investiremo della vicenda anche il neo-assessore regionale all’ambiente Rosa, il quale proprio qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista dove chiede che venga la normativa circa la rumorosità degli impianti. Oltre a tutto ciò sono state rese note tutte le azioni politiche messe in campo sin da subito dalla nuova giunta. Questo incontro – conclude il Portavoce di “Ruoti 2017”, è il primo di una serie che svolgeremo nel territorio comunale per cercare di comprendere ancor meglio quali sono le varie istanze che pervengono dai cittadini per cercare di svolgere la migliore amministrazione possibile nell’esclusivo interesse della nostra comunità. Come abbiamo ribadito sin dal primo giorno dopo le elezioni del 11 Giugno 2017 noi non siamo contro nessuno siamo solo ed esclusivamente #ProRuoti. Lo rende noto in un comunicato diramato alla stampa Marco Bellezza, portavoce del gruppo consiliare.