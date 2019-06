“Anch’io sono la Protezione Civile”, al via lunedì il campo scuola delle Aquile Lucane all’Oasi WWF di Pantano di Pignola

Prenderà il via lunedì 24 giugno, e durerà fino al 29 giugno, il campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, organizzato nell’Oasi del WWF al Pantano di Pignola dall’Associazione di protezione civile “Aquile Lucane”. L’iniziativa è curata in tutta Italia dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Regioni e le organizzazioni nazionali e locali di volontariato. Obiettivo di questa esperienza, stimolante e divertente, è rendere i ragazzi consapevoli di cosa significa essere parte di una comunità, del ruolo che ognuno, loro per primi, possono svolgere ogni giorno per tutelare dai pericoli l’ambiente, il territorio, la collettività. In un percorso didattico di una settimana, che alterna esercitazioni pratiche a lezioni teoriche, i giovani conosceranno i rischi presenti sul proprio territorio, impareranno i corretti comportamenti da tenere per fronteggiarli al meglio grazie anche al coinvolgimento e agli insegnamenti dei rappresentanti delle strutture operative del sistema di protezione civile. Nel campo scuola di Aquile Lucane, si terranno iniziative in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza, oltre ai rappresentanti dell’ufficio regionale di Protezione Civile. Durante la settimana –dove i partecipanti, 25 dell’età compresa tra i 10 e i 13 anni- si dormirà in tenda, e si toccheranno temi importanti come l’antincendio boschivo, educazione civica, bullismo e nozioni di base di BLS, oltre che il tema della legalità. L’obiettivo è anche quello di diffondere ai giovani la conoscenza dei piani comunali di emergenza, primo e necessario strumento per affrontare con consapevolezza i rischi presenti sul proprio territorio.