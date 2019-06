“Letti di notte”, stasera a Potenza la notte bianca del libro e dei lettori

La Libreria Kiria e il Centro Animazione Culturale Antonio Aristide di Potenza, sono lieti di partecipare a “Letti di notte”, la notte bianca del libro e dei lettori.A Potenza venerdì 21 giugno alle ore 19 la Libreria Kiria e il C.E.A.C.A. Potenza, per Letti di Notte 2019, presentano l’iniziativa “Libertà nel cinema”. In proiezione presso la Libreria Kiria i migliori cortometraggi delle passate edizioni del concorso “Corti (e) Senza Fissa Dimora” promosso dall’associazione culturale C.E.A.C.A.Letti di notte è la notte bianca del libro e della lettura:in una sola notte centinaia di iniziative illuminano librerie, biblioteche, festival e associazioni culturali in tutta Italia e oltreconfine. L come Letti di notte, L come Libertà, Non c’è nulla di più libero della Lettura. Nulla di importante quanto difendere la Libertà.Per questo, semplicemente, il tema dell’ottava edizione di Letti di Notte sarà: Libertà. Appuntamento con “Libertà nel cinema” per venerdì 21 giugno ore 19 a Potenza, in viale Dante, 88 presso la Libreria Kiria. Ingresso libero.