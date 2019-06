Picerno, addio al dilettantismo: la società diventa professionista. E’ nata l’Az Picerno Srl, necessaria per la Lega Pro

E’ nata ufficialmente la società di capitali “Az Picerno Srl”, necessaria per il passaggio tra i professionisti. Da Associazione Sportiva Dilettantistica adesso è una Srl, che al momento vede al suo interno i soci Enzo Mitro(amministratore unico) e Gianvito Curcio, già vice presidente nei Dilettanti, in attesa dell’ingresso del patron Donato Curcio. L’operazione è avvenuta con atto ai rogiti del notaio Clara Vittoria, in ottemperanza ai principi previsti dalla legge n. 91/1981, visto l’accesso della società al settore professionistico della F.I.G.C. Adempimento che ha trasformato quindi la società in “Az Picerno Srl”. Il tutto è avvenuto a Picerno, pressi gli studi notarili, alla presenza dell’amministratore unico Enzo Mitro, di Gianvito Curcio, del segretario generale e direttore gestionale Vincenzo Greco, oltre che del consulente commercialista Pasquale Di Giuseppantonio. Inoltre, si rende noto che la Società Az Picerno Srl sta lavorando senza sosta per presentare alla Lega di Serie C tutta la documentazione utile richiesta per partecipare al campionato 2019/2020. Nei prossimi giorni la società presenterà l’organigramma societario. Lo rende noto la società attraverso una nota diramata alla stampa.