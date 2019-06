Una eccezionale grandinata ha colto tutti di sorpresa oggi a Potenza. Traffico in tilt e chicchi di grandine anche di grosse dimensioni che si sono abbattuti sulla città. Diversi gli allagamenti segnalati in città e traffico in tilt quasi ovunque. Grandinata che ha interessato anche il raccordo autostradale Sicignano-Potenza e la vicina Tito. Di seguito, un video girato nei pressi dei parcheggi dell’Ospedale San Carlo di Potenza.

Claudio Buono