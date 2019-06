Incidente sul raccordo Sicignano-Potenza, traffico bloccato all’altezza di Vietri in direzione del capoluogo lucano

Traffico in tilt sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, all’altezza di Vietri di Potenza. Un camion, all’uscita della galleria “Del Marmo”, in direzione del capoluogo lucano, si è girato proprio all’imbocco del restringimento di carreggiata, proprio dove inizia il viadotto “Petruzzella I”. Il mezzo è rimasto bloccato, con la parte anteriore che si è girata verso sinistra, andando a sbattere contro il guardrail. Si tratta di un mezzo pesante che trasportava due container. Nessuna conseguenza per l’uomo alla guida. Il traffico in direzione Potenza è rimasto bloccato e l’arteria è stata chiusa, per favorire i soccorsi. Sul posto la Polizia Stradale, l’Anas con la squadra di Pronto Intervento per la gestione del traffico e i Vigili del Fuoco.

Claudio Buono