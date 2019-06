Al concorso letterario “Fragili Giganti” doppio premio per la vietrese Noemi Voza

Ancora riconoscimenti per la giovane autrice e scrittrice vietrese Noemi Voza. È lei la vincitrice della prima edizione del concorso letterario “Fragili Giganti”. Per lei due premi nelle tre categorie totali. Un concorso a tema, diviso in tre sezioni. Diversità di genere, violenza sulle donne e bullismo e infine alcolismo e indifferenza. L’iniziativa si è tenuta in provincia di Salerno, a San Gregorio Magno, grazie all’organizzazione dell’associazione “Mettiamoci Il Cuore”, in collaborazione con la scrittrice Maria Policastro. Si tratta di un concorso che ha il fine di sensibilizzare le persone sulle fragilità sociali, che troppo spesso, ancora oggi, vengono considerate solo sinonimo di debolezza. Dalle fragilità possono nascere, talvolta, dei “fragili giganti”. “Un cuore rosa”, “una mano sul cappello”, “un paio di scarpe rosse”, “un bicchiere colmo di indifferenza” oppure “una piccola mano gonfia di violenza”, vogliono essere un contributo alla creazione di una società in cui vi sia un’integrazione sempre più consapevole, il fiore più bello che si possa donare a questi “fragili giganti”. Nella categoria A1 (diversità di genere e disabilità) Voza si è classificata al primo posto, nella categoria A3 al secondo posto (alcolismo e indifferenza). I riconoscimenti sono arrivati con l’opera dal titolo “Non puoi vedere”, e con “Sacchetto delle amarezze”. “Premio doppio, una sorpresa fantastica”, ha sottolineato la giovane autrice di Vietri di Potenza, che ha aggiunto: “Non mi aspettavo un tale risultato. Il concorso ha toccato tematiche sociali molto importanti ed è sempre un onore per me partecipare a questi eventi e riuscire ad arrivare al cuore delle persone con semplici parole”. La cerimonia di premiazione si è tenuta nella sala consiliare di San Gregorio Magno.

Claudio Buono