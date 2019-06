A dieci anni dalla scomparsa del rettore Tamburro. Questa sera converto all’UniBas a Potenza

Concerto di Universa MusicaPotenza, martedì 18 giugno 2019, ore 19.30 – Aula Magna Unibas, rione Francioso

La rassegna di lezioni-concerto “Universa Musica” prosegue nell’Università della Basilicata con un concerto in omaggio al decennale della scomparsa di Antonio M. Tamburro, che fu Rettore dell’Unibas dal 2006 alla scomparsa avvenuta nel giugno 2009. Fu proprio il Rettore Tamburro a istituire il ciclo di lezioni-concerto “Universa Musica”, e lanciò per primo l’idea di creare un Coro ancora mancante all’Università della Basilicata. “Universa Musica” fu poi istituzionalizzata come associazione dal successivo Rettore, Mauro Fiorentino, e infine la Rettrice Aurelia Sole è riuscita a concretizzare la nascita del Coro Unibas, da lei iscritta nel Coordinamento nazionale dei Cori Universitari. Nell’incontro di omaggio del 18 giugno, introdotto dalla Rettrice e dal direttore artistico e docente di storia della musica, Dinko Fabris, il Coro Unibas diretto da Paola Guarino eseguirà tre composizioni a più voci. Seguirà un breve concerto del “Lucus Trio” (Rosso Russillo al flauto, Francesco Parente al violoncello e Alessandro Bove al pianoforte: quest’ultimo è maestro accompagnatore stabile del Coro Unibas). In programma musiche di Elgar, Piazzolla e del contemporaneo ucraino Kapustin, che saranno nei giorni successivi registrate in disco da questa nuova formazione lucana.