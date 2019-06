Picerno, l’amministrazione comunale si muove per i lavori lo stadio. Votata in consiglio una variazione di bilancio per un mutuo

E’ attiva l’amministrazione comunale a Picerno per quanto riguarda i lavori allo stadio “Donato Curcio”, in modo da consentire al più presto alla squadra della Leonessa della Lucania di giocare in casa la Serie C. In una nota, l’amministrazione comunale da poco riconfermata, guidata dal sindaco Giovanni Lettieri, ha fatto il punto della situazione. “Il Consiglio Comunale di Picerno ha approvato una variazione di bilancio propedeutica alla richiesta di mutuo per l’adeguamento dello stadio comunale alle prescrizioni della Lega Pro. Il sindaco Giovanni Lettieri precisa che sono stati attivati anche altri canali, tra cui il contratto istituzionale di sviluppo, e che verrà chiesto, appena sarà pronto il progetto esecutivo, un contributo straordinario alla Regione Basilicata che già in passato ha sostenuto interventi simili per il Viviani di Potenza. Tutti gli adempimenti sono necessari affinchè i lavori partano il prima possibile”. Il sindaco Lettieri, nel “ringraziare il presidente onorario del Picerno Donato Curcio e il dirigente Enzo Mitro, nonchè la società, i calciatori e i tifosi, ha anche ringraziato la città di Potenza e la società del Potenza Calcio per aver sottoscritto la convenzione che consente al Picerno l’iscrizione alla serie C, ma ha stigmatizzato “il voto sfavorevole dell’opposizione che ha, tra le sue fila, tra gli altri, il presidente del Picerno, Rocco Venetucci per “un’opera funzionale alla disputa di un campionato di rilievo nazionale che promuoverà il nostro paese in modo straordinario”. Nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale è stata infine presentata la nuova Giunta: ne fanno parte, oltre al Sindaco Lettieri (che ha le deleghe alle Opere pubbliche e all’Urbanistica), Giusi Marsico (vice sindaco e assessore alle politiche sociali), Carmine Caivano (Bilancio programmazione tributi e commercio), Carmela Marino (Cultura e sport), Giovanni Marcantonio (Agricoltura, attività produttive turismo e ambiente).

redazione