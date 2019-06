“Sirene”, ecco il nuovo singolo dei Musicamanovella ispirato al giovane migrante anni morto in mare con la pagella cucita in tasca

“Sirene – il bambino con la pagella in tasca”, disponibile in tutti i digital store il nuovo singolo dei Musicamanovella

E’una canzone ispirata dalla triste vicenda del bambino maliano morto annegato nel mar Mediterraneo durante una traversata nel tentativo di giungere in Europa: il ragazzo, la cui età stimata era di 14 anni, aveva con sé, arrotolata nella tasca interna del giubbotto, una pagella scolastica con tutti 10 come unico documento trovatogli addosso. “È una canzone onirica, anche se la cercate ormai ovunque vi avviso che in questa canzone non c’è politica, non è una canzone politica perché noi facciamo un altro lavoro, un lavoro che attiene alla sfera delle emozioni. È solo il racconto del sogno di un ragazzo, il sogno di un futuro che non avrà, purtroppo, il sogno di un’Italia, di una terra migliore, di poter studiare, ridere e dare un senso alla propria vita. Raccontiamo storie con la musica, fermiamo il tempo in un’immagine affinché chi verrà dopo di noi potrà ricordarlo. Magari non è una canzone in linea con la musica che gira oggi nelle radio ma a noi oggi non interessano i prodotti, interessano le idee.” [Rocco Spagnoletta autore della canzone]. La canzone è accompagnata da un video reportage girato da Giuseppe Catone del Factory Studio di Tito che racconta il viaggio dei Musicamanovella in Algeria, un’esperienza forte che, ancora una volta, ci ha dimostrato quanto la musica possa superare qualsiasi barriera sociale, culturale e religiosa semplicemente stando insieme a cantare una canzone in un concerto. I Musicamanovella sono stati ospiti della TV di stato algerina e della Radio più importante di Algeri e hanno suonato per il Festival Europeo della Cultura in un concerto molto apprezzato da pubblico e critica.

VOCE: Rocco Spagnoletta

BASSO: Dario Vista

TASTIERE: Mimmo Gruosso

FISARMONICA: Antonio Gruosso

CHITARRE ACUSTICHE, ELETTRICHE e LAP STEEL GUITAR: Renato Pezzano

BATTERIA: Antonello Ruggiero

CORI: Renato Pezzano, Gianluca Sanza, Dario Vista.

Con la partecipazione di Maria Carmela Paciello ai cori.

Testi: Rocco Spagnoletta

Musiche: Rocco Spagnoletta

Arrangiamenti: Gianluca Sanza

Registrato e mixato al CasaLunatica recording studio da Gianluca Sanza nel mese di Maggio 2019

Mastering Rocco Sante Sabia per Euphonica Studio di Bella (Pz)

Copertina di Mimmo Torchia

Prodotto dall’Associazione culturale Musicamanovella