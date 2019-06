Ospedale di Potenza, lavoratori della cucina in stato di agitazione

Le Segreterie Fials e Cisl, hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori del Servizio Cucina dell’Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza e richiesto la convocazione del Prefetto di Potenza per l’attivazione Procedura di Raffreddamento e Conciliazione ai sensi della L.146/90, e L. 83/200 e S.M.I. La scelta- fanno sapere i sindacati- maturata e condivisa con i lavoratori è scaturita dalle assemblee tenutesi con il 24 maggio e 12 giugno scorsi. I dirigenti sindacali Costanzo e Locantore sottolineano che l’attivazione della Procedura di Raffreddamento e conciliazione, è dovuta per il persistere di tante problematiche nell’ambito dell’Azienda emerse dalle assemblee e più volte sollecitate per un confronto. Diverse, infatti, sono le gravi criticità comunicate alla Direzione Aziendale unitamente alle richieste di convocazione, alle quali non è seguita alcuna risposta. Pur essendoci in atto la procedura di esternalizzazione del servizio-spiegano- ad oggi i lavoratori non conoscono la data in cui il servizio verrà esternalizzato. L’attuale servizio è in forte carenza di personale: un’unità assente per pensionamento, due per malattie lunghe (circa un anno) mai sostituite. Il personale in forza al servizio cucina consta di otto unità a tempo indeterminato e tre unità a tempo determinato, dei quali due unità beneficiari L. 104/92. Un servizio, che nel pieno del periodo estivo non garantisce la programmazione e la fruizione al personale delle ferie estive oltre al fatto che tutti i lavoratori dispongono di ferie non godute dell’anno 2018 e troppo spesso rinunciano anche ai riposi compensativi a garanzia del servizio, con un sovraccarico di lavoro non da poco. Inoltre i due sindacalisti riportano quanto è emerso dall’assemblea: la mancanza di divise e pare che a causa della presunta chiusura, le divise dei cuochi non sono state inserite nell’elenco di approvvigionamento. Si segnala anche l’attuale difficoltà per il lavaggio e il necessario cambio delle divise conseguente all’esternalizzazione della lavanderia. Concludono- Costanzo e Locantore- con un appello al Prefetto affinchè convochi con urgenza un incontro con l’azienda ospedaliera e l’Assessore alla Salute della Regione Basilicata a tutela dei lavoratori del Servizio cucina e dei degenti della struttura sanitaria. (Fonte: Basilicata24.it)