Picerno, passo dopo passo continua il lavoro per la Serie C. Scelta la location del ritiro e la data

Dopo aver comunicato il nuovo segretario generale e direttore gestionale, Vincenzo Greco, e in attesa di conoscere il nome dell’allenatore (quasi certa la riconferma di Giacomarro), continua senza sosta il lavoro della società e del direttore generale Enzo Mitro. L’ufficio stampa del Picerno, che quest’anno parteciperà al campionato di Serie C, ha fatto sapere che è stata scelta la location del ritiro della squadra, che sarà a Castelluccio Inferiore, in provincia di Potenza, presso la struttura dell’hotel “Pino Loricato”, dal 13 luglio al 2 agosto. Per quanto riguarda i numerosi adempimenti, tra fideiussioni e iscrizione, la Società in questi giorni continua a lavorare per presentare alla Lega di Serie C tutta la documentazione utile richiesta per partecipare al campionato 2019/2020.

redazione