Operaio perde la vita alla Ferrero a Balvano. Sospesi i festeggiamenti in paese, la vicinanza dei sindacati alla famiglia

Dopo la tragedia registrata alla Ferrero di Balvano (qui l’articolo di Ondanews), dove un operaio ha perso la vita all’esterno dello stabilimento mentre lavorava per una ditta esterna, il comitato feste rende noto che ogni festività in programma a Balvano è stata rinviata. Di seguito la nota: “Si comunica a nome del comitato festa di Balvano nella persona del suo presidente Sig. Antonio Santagata che sono sospesi i festeggiamenti civili per Sant’Antonio in quanto un grave lutto ha colpito uno dei membri di lavoro del comitato festa a seguito di un incidente mortale. Si fa presente che il concerto di LUCA CARBONI previsto per domani 15 giugno 2019 è rinviato a data da destinarsi”.

I SINDACATI – Antonio Grieco , di 52 anni, che si occupa di manutenzione di servizi, in appalto per Ferrero da tanti anni, è morto oggi in un incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento di Balvano della Ferrero. Gli impianti Ferrero sono fermi oggi per la festività Patronale. Le cause dell’ennesima morte sul lavoro ancora non sono chiare e definite. FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL in attesa di conoscere la ricostruzione di quanto è accaduto sono vicine alla famiglia del lavoratore che lascia la moglie e due figli minorenni. La sicurezza nei posti di lavoro si conferma come un’emergenza che non può essere ulteriormente tollerata e richiede misure ed azioni efficaci. FAI, FLAI, UILA, i Segretari, Cavallo, Esposito, Nardiello (comunicato stampa)