“Decoro Urbano”, il restyling delle vecchie cassette postali anche nei comuni lucani

Saranno di un rosso fiammante come quelle di una volta, le cassette postali dei piccoli comuni della Basilicata coinvolti nel progetto “Decoro Urbano” di Poste Italiane. Si tratta un programma di restyling, sostituzione e manutenzione straordinaria delle vecchie cassette postali in funzione dal 1961, che finora ha interessato 10 comuni in Provincia di Matera: Accettura, Calciano, Garaguso, Grottole, Irsina, Oliveto Lucano, Pomarico, Salandra e San Mauro Forte; e 12 comuni in Provincia di Potenza: Guardia Perticara, Teana, Armento, Trivigno, Castelmezzano, Gallicchio, Brindisi di Montagna, Pietrapertosa, Terranova di Pollino, Chiaromonte, Calvello e Corleto Perticara. L’intervento è parte del programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma; con il quale viene ribadita la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione verso le aree meno densamente popolate. Perché, come ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “I piccoli comuni sono lo specchio dell’Italia”. (Fonte: TRMTV.IT)