Incidente mortale sulla Basentana. Perde la vita un uomo di 72 anni

Un uomo di 72 anni è morto, nel pomeriggio, a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 407 Basentana nel territorio di Grassano, in provincia di Matera. Per cause da accertare l’auto a bordo della quale si trovava l’uomo si sarebbe scontrata con un mezzo pesante che proveniva in direzione contraria. Per il conducente dell’auto a nulla sono valsi i soccorsi del personale sanitario del 118 giunti sul posto, illese le due persone a bordo dell’altro mezzo. Il traffico sul tratto di strada interessato dall’incidente ha subito rallentamenti. (Fonte: Basilicata24.it)