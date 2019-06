“Non può essere”, il nuovo singolo del giovane artista Gabriele Acquavia di Picerno

“Non può essere” è il titolo del nuovo singolo, il secondo, di Gabriele Acquavia, giovane artista lucano di Picerno. Un singolo che arriva dopo “Rimani qui con me”, pezzo che è stato molto ascoltato ed apprezzato anche da esperti della musica e da importanti artisti. “Una storia d’amore che non può essere finita per davvero, tutto questo non può essere successo per davvero, sono combattuto dentro di me e non resta altro che un filo di speranza che non riuscirò mai a concretizzare”, viene descritta così la canzone che in una ventina di giorni ha già riscosso oltre 4mila visualizzazioni. Mentre Gabriele sta già lavorando per la realizzazione del suo terzo inedito, melandronews.it vi propone “Non può essere”. Buon ascolto!

redazione