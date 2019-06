La stazione di Bella-Muro più collegata. Ecco due nuove fermate

“La stazione di Bella-Muro gode di una posizione centrale strategica. Permette ai cittadini della comunità bellese e ai cittadini di tutta l’area del Marmo Melandro di raggiungere la città di Potenza così come la provincia di Matera. Inoltre consente di raggiungere il territorio campano, la città di Napoli e se vogliamo, il resto dell’Italia. È dalla sua posizione strategica che bisognerà ripartire”. Lo ha detto il sindaco di Bella, Leonardo Sabato, in occasione dell’attivazione della fermata di Bella – Muro anche per gli intercity IC 701 e 702 avvenuta nella giornata di domenica 9 giugno 2019. I due intercity si aggiungono ai 2 già esistenti, e portano così a 4 gli intercity che collegano Bella-Muro a Potenza e Roma. “Un risultato che è solo l’inizio di un lungo e delicato percorso – ha aggiunto il primo cittadino – e che vedrà quest’area del nostro territorio protagonista di progetti inerenti il trasporto e la mobilità, lo sviluppo, la riqualificazione e l’aggregazione”. Buone notizie, quindi, per i cittadini bellesi e dell’area che possono ora usufruire di ulteriori due corse, così da completare l’offerta come di seguito indicato:

🔶 IC 700 Potenza C.le 9.58

Bella Muro 10.29

Roma Termini 14.34

🔶 IC 702 Potenza C.le 15.48

Bella Muro 16.16

Roma Termini 20.34

🔶 IC 701 Roma Termini 6.26

Bella Muro 10.32

Potenza C.le 11.00

🔶 IC 707 Roma Termini 15.26

Bella Muro 19.34

Potenza C.le 20.02