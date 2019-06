A Potenza incontro tra il Prefetto Vardè e il Comandante dell’operazione “Strade Sicure” Tucci

Il Prefetto di Potenza Annunziato Vardè ha ricevuto in Prefettura il Comandante del Raggruppamento Tattico “Puglia e Basilicata” dell’operazione “Strade Sicure”, Colonnello Vincenzo Tucci che, a conclusione del suo incarico di responsabile pro tempore dell’Operazione “Strade Sicure”, ha voluto congedarsi con una visita al Prefetto. Il Raggruppamento “Puglia e Basilicata” ha garantito la presenza di circa cinquecento uomini e donne dell’Esercito Italiano e delle altre Forze Armate i quali svolgono compiti di vigilanza ad obiettivi sensibili ed attività di pattugliamento, in perfetta simbiosi con l’Autorità prefettizia e congiuntamente alle Forze dell’Ordine. Il comando del Raggruppamento dell’Esercito proviene dal 6^ Reggimento Logistico di Supporto Generale di Budrio, in provincia di Bologna. Nella circostanza il Prefetto ha ringraziato il Colonnello Tucci per il proficuo impegno assicurato nei sei mesi di permanenza nell’incarico complimentandosi per gli eccellenti risultati raggiunti, peraltro in un contesto ambientale quale quello del CPR di Palazzo San Gervasio alquanto complesso e non privo di rischi, augurandogli ulteriori successi nei suoi nuovi incarichi.