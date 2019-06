Potenza è il primo capoluogo di regione conquistato dalla Lega al Sud. Ecco il nuovo consiglio comunale

16248 voti contro i 16048 di Valerio Tramutoli. E’ arrivata con 200 voti di scarto la vittoria di Mario Guarente, leghista e candidato con la coalizione del centrodestra, eletto sindaco di Potenza. Per Guarente al secondo turno il 50,31 % dei voti, contro il 49,69 % di Valerio Tramutoli, candidato per due liste civiche. Una vittoria al fotofinish per Guarente, che ha dovuto attendere fino alla 77esima sezione per brindare con i suoi sostenitori. Sarà composto così il nuovo consiglio comunale di Potenza: per la Lega Stefania D’Ottavio, Rocco Bernabei, Rocco Coviello, Gianmarco Blasi, Patrizia Guma, per Potenza Civica Francesco Cannizzaro, Alessandra Sagarese, Massimiliano Di Noia, Giuliano Velluzzi, per Fratelli d’Italia Michele Napoli, Alessandro Galella, Maddalena Fazzari, Giuseppe Giuzio, per Idea Giuseppe Pernice, Michele Beneventi, Antonio Di Giuseppe, per Forza Italia Fernando Picerno, Fabio Dapoto, Matteo Restaino, per la Lista civica per la città Antonio Vigilante. In consiglio anche Bianca Andretta, candidata della coalizione di centrosinistra, Vincenzo Telesca e Roberto Falotico per il Partito Democratico, Angela Blasi della lista Insieme per Bianca, Francesco Flore di + Europa – Progetto Popolare, Rocco Pergola della lista La Potenza dei cittadini, Valerio Tramutoli della coalizione Basilicata possibile, Francesco Casella, Angela Fuggetta, Francesco Giuzio di Basilicata possibile, Pierluigi Smaldone di Potenza città giardino con Tramutoli. Infine un consigliere per il M5S, Marco Falconeri.

Claudio Buono

(foto di Ufficio Stampa Basilicata)