L’attore e cantante lucano Gabriele Cirigliano vince il concorso “Cantaorsoleo”

Direttore artistico dell’iniziativa Salvatore Durante. Con questo premio l’artista lucano approda alla rassegna nazionale di musica e spettacolo che si terrà il prossimo novembre a Potenza

Continua l’ascesa di Gabriele Cirigliano, 30enne attore e cantante originario di Castelsaraceno, che ha vinto il recente concorso “Cantaorsoleo“, tenutosi a San Brancato, con il pezzo “Così sbagliato” delle vibrazioni. «Cantare è la mia grande passione – dice – che coltivo più seriamente da pochi anni, ma che mi sta dando delle belle soddisfazioni ».Numerose le rassegne cui ha partecipato: la più importante è stata “Canto per te“, che si è svolta al “Palafiori” di Sanremo proprio durante l’edizione del festival del 2018, nella quale si aggiudicò il premio come migliore interpretazione con il brano “Je Suis Malade” nella versione di Lara Fabian.«Per me – osserva il giovane artista – la musica e il canto rappresentano la vita e ti danno la possibilità di emozionare altre persone, confrontarsi con i propri limiti e fare emergere la propria personalità, e questo rappresenta il miglior premio. La musica è però anche tanto sacrificio e studio». Cirigliano, che ha studiato “Arti e Scienze dello Spettacolo” alla Sapienza di Roma, si è anche distinto come attore. È stato protagonista di una puntata del programma “Festa Italiana“, trasmesso da Rai Uno; è stato attore protagonista di vari cortometraggi come ” Ludopatia”, per la regia Sebastiano Messina“; di “Tutti gli uomini hanno un prezzo“, presentato nelle giornate del festival del cinema di Venezia e di Cannes, e in festival internazionali in America, Russia, Inghilterra, dove è stato vincitore di numerosi premi; ed ha partecipato a un videoclip musicale, realizzato per il brano “Rosso Amore” della cantautrice di Balvano Luisa Picerno. Inoltre, è stato autore televisivo presso Gold Tv per il programma “Belli e dannati.” Tra le varie esperienze teatrali, anche una locale presso il macroattrattore di Senise nello spettacolo “Magnagrecia il mito delle origini.” Il prossimo appuntamento sarà il 12 luglio a Scanzano Ionico, per “Scanzonissima”.

Fonte: Gianfranco Aurilio – Quotidiano del Sud Basilicata