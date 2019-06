Nel potentino, furto in una abitazione e donna immobilizzata dai ladri. Indagini dei carabinieri

Brutta disavventura per una donna di Sant’Arcangelo, paese in provincia di Potenza. Una settantenne è stata immobilizzata in casa da un ladro, con un filo di ferro, che ha portato a termine il suo colpo sottraendo dall’abitazione oro e oggetti di valore, per poi scappare via. Con non poche difficoltà, la donna -è accaduto domenica, ma solo adesso si è sparsa la notizia- è riuscita a chiedere aiuto. Il tutto è accaduto nel tardo pomeriggio, alle ore 19 circa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Senise che, guidati dal capitano Marco Di Iesu, hanno avviato le indagini per risalire all’autore, come si legge su lasiritide.it. Ma non è escluso che possa trattarsi di più persone che avrebbero operato per portare a termine l’azione. La donna è stata portata all’ospedale di Villa d’Agri per alcuni accertamenti.

redazione