“Dai Sassi a Sasso”, gli alunni del Scuola Secondaria di Sasso di Castaldi protagonisti al “Matera Beauty Esperience”

Una grande esperienza, una vetrina per tutti gli alunni. Gli studenti della Scuola Statale Secondaria di primo grado di Sasso di Castalda sono stati protagonisti venerdì e ieri della manifestazione Matera Beauty Esperience, evento nazionale multimediale e multisensoriale del MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale), che ha avuto luogo a Casa Sant’Anna di Matera. “Si è trattato-ha spiegato il vice sindaco di Sasso di Castalda, Rocco Stella-di un evento molto importante per la nostra comunità, gli alunni sono stati impegnati a costruire degli autentici ponti culturali tra Sasso di Castalda e Matera e a scoprire e sperimentare la bellezza autentica e primordiale tra natura e memorie artistiche del passato. I nostri ragazzi hanno partecipato alla visita guidata nei Sassi di Matera e visitato la mostra di artisti lucani contemporanei “Belle Figure” nella Chiesa di San Biagio”. Inoltre la scolaresca ha realizzato un logo ad hoc, uno spot video pubblicitario su Sasso di Castalda e la Basilicata, hanno svolto una nuova edizione di un video su Sasso di Castalda, premiato dalla Farbas nel 2018, inoltre gli allievi hanno elaborato un depliant in italiano, inglese e francese da distribuire ai turisti e altro materiale promo-pubblicitario. La scolaresa si è esibita nell’ambito del seminario nazionale del Meic “Crescere nella Bellezza” con intermezzi musicali.