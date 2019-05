Umberto Vita eletto sindaco di Satriano di Lucania

Bisognava attendere solo la conclusione dello spoglio a Striano di Lucania per ufficializzare il nuovo sindaco, Umberto Vita della lista “Satriano Riparte”, che ha gareggiato con la lista “Per Satriano”, guidata da Rocco Petrullo, in campo solo per scongiurare una campagna elettorale con una sola lista ed evitare il commissariamento. Vita ha ottenuto 1301 voti (91,49 &). 121 per la lista di Rocco Petrullo (8,51 %).

Claudio Buono