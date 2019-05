Europee, il voto in Basilicata: trionfa il M5s, per Salvini oltre 16mila preferenze dai lucani. Ecco i voti per ogni partito

Trionfa il Movimento 5 Stelle in Basilicata, il partito più votato per le elezioni europee in Basilicata. In terra lucana hanno votato il 47,3 % degli aventi diritto. Il M5S ha trionfato con il 29,6 % dei voti. A seguire, la Lega con il 23,3 %. Il più votato in Basilicata risulta essere il leader della Lega e Ministro degli Interni, Matteo Salvini, con 16.070 preferenze, a seguire il grillino Piernicola Pedicini, lucano, con 15.412 preferenze. Terzo posto in Basilicata per il Partito Democratico, con il 17,3 % dei voti. Per le Comunali ha votato il 61,5% degli aventi diritto, a Potenza il 72 %. Sempre nel capoluogo di regione, al termine dello scrutinio notturno per le elezioni europee, il primo partito è il M5S (24,9%), seguito da Lega (22,1%), Pd (17,5%), Fratelli d’Italia (10,9%) e Forza Italia (10,1%). Nel dettaglio, in Basilicata 70.599 voti per il M5S, 55.453 per la Lega, 41.307 per il Partito Democratico, 22.360 per Forza Italia, 19.964 per Fratelli d’Italia, 7.755 per + Europa, 6.350 per La Sinistra, 5.645 per Europa Verde, 2.645 per Partito Comunista, 1.982 per Popolari per l’Italia, 1.501 per il Partito Animalista, 830 per Popolo della Famiglia, 783 per Casapound, 393 per il Partito Pirata e 313 per Forza Nuova. Hanno votato in Basilicata 255.755 persone, 8.647 le schede nulle, 9.263 quelle bianche, 5 schede contestate.

Claudio Buono