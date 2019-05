Lagonegro, il consiglio comunale non approva il bilancio. Il Prefetto nomina il commissario Cocciufa

Il Prefetto di Potenza dott. Annunziato Vardè, con provvedimento in data 16 maggio 2019, ha sospeso il Consiglio Comunale di Lagonegro e nominato Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente il viceprefetto dott.ssa Maria Rita Cocciufa, in attesa del successivo decreto di scioglimento. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della mancata approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale.